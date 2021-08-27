Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Конференций 2021/22

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Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Конференций 2021/22

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.

Группа A: ЛАСК, "Маккаби" (Тель-Авив), "Алашкерт", ХИК;

Группа B: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис";

Группа C: "Рома", "Заря", ЦСКА (София), "Буде-Глимт";

Группа D: "АЗ Алкмаар", ЧФР (Клуж), "Яблонец", "Рандерс";

Группа E: "Славия", "Фейеноорд", "Унион", "Маккаби" (Хайфа);

Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован", "Линкольн";

Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура";

Группа H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".

Матчи группового этапа ЛК запланированы на 16 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.

Не пропустите: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22. | http://soccernews.ru
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