Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Конференций 2021/22
В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.
Группа A: ЛАСК, "Маккаби" (Тель-Авив), "Алашкерт", ХИК;
Группа B: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис";
Группа C: "Рома", "Заря", ЦСКА (София), "Буде-Глимт";
Группа D: "АЗ Алкмаар", ЧФР (Клуж), "Яблонец", "Рандерс";
Группа E: "Славия", "Фейеноорд", "Унион", "Маккаби" (Хайфа);
Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован", "Линкольн";
Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура";
Группа H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".
Матчи группового этапа ЛК запланированы на 16 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4