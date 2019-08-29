Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20

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Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

Группа A: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция)

Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) 

Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аталанта" (Италия)

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия)

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия)

Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия)

Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия)

Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция)

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять Ливерпуль Наполи и Барса Интер

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Mutaloff
Mutaloff

Группа А:коротко,ПСЖ выиграет группу,Реал выйдет со 2 места.Группа Б:1.Бавария.2.Тоттэнхэм.Группа С:Сити легко выиграет группу,Шахтер и Аталанта разыграют 2 место.Группа D:Локомотиву здесь нечего ловить,думаю Атлетико выиграет,а Ювентус займёт 2 место.Группа E:Ливерпуль и Наполи однозначно пройдут.Группа F:интересная группа,Барселона первая,а Интер и Боррусия разыграют 2 место.Группа G:Зенит попал в Лигу Европы,а в Плей-офф пройдёт Лион и кто-то из пары Бенфика-Лейпциг.Группа Н:Равная группа,перестройка Челси-шанс для Валенсии и Аякса,сделаю прогноз о выходе Аякса и Валенсии,Челси отправится в ЛЕ.

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OkTawius
Димон

а зачем ты это написал, выразив абсолютно стандартное, шаблонное и неинтересное мнение?)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А,Мухомор,он такой!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А,Мухомор,он такой!

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1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
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