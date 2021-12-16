Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23

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Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23Фото: твиттер УЕФА

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций-2022/23.

Лига A

A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.

C2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.

C3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия.

C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

Лига D

D1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия.

D2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта.

Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.

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Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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