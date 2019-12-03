Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список

В Париже состоялось вручение "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту мира по итогам года. Обладателем награды стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который завоевал ее в шестой раз в карьере.

Полные результаты "Золотого мяча"-2019 выглядят так:

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль")

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль")

8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити")

10. Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити")

11. Френки де Йонг (Нидерланды, "Барселона")

12. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити")

13. Эден Азар (Бельгия, "Реал")

14. Кевин де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Ювентус")

16. Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити")

17. Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль")

18. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона")

19. Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль")

20-21. Душан Тадич (Сербия, "Аякс")

20-21. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал")

22. Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм")

23. Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм")

24-25. Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона")

24-25. Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи")

26-27. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль")

26-27. Карим Бензема (Франция, "Реал")

28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, "Аякс")

28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, "Атлетико")

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