Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
В Париже состоялось вручение "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту мира по итогам года. Обладателем награды стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который завоевал ее в шестой раз в карьере.
Полные результаты "Золотого мяча"-2019 выглядят так:
1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")
3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")
4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль")
5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль")
8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")
9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити")
10. Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити")
11. Френки де Йонг (Нидерланды, "Барселона")
12. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити")
13. Эден Азар (Бельгия, "Реал")
14. Кевин де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити")
15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Ювентус")
16. Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити")
17. Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль")
18. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона")
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль")
20-21. Душан Тадич (Сербия, "Аякс")
20-21. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал")
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм")
23. Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм")
24-25. Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона")
24-25. Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи")
26-27. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль")
26-27. Карим Бензема (Франция, "Реал")
28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, "Аякс")
28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, "Атлетико")
Не пропустите: Алиссон - лучший вратарь 2019 года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
-
ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч"
Лента новостей
-
1
Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
1
Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"
-
1
Ван Дейк прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси
-
1
Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд
-
2
Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
-
Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
-
Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
-
15
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
Названа лучшая футболистка мира в 2019 году
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Алиссон - лучший вратарь 2019 года
-
1
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
-
Дерби Мерсисайда. Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
-
1
Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"
-
"Спартака" наказал Ананидзе и Мельгарехо которые подрались во время матча с "Зенитом"
-
16
Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории
-
2
Ни один из игроков "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019
-
"Краснодар" не сумел обыграть "Тамбов" в матче РПЛ
-
ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Атлетико" грозит серьезное наказание из-за угроз фанатов в адрес Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8