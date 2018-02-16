Резвухин: "Оланаре в "Амкаре" не будет"

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Резвухин: "Оланаре в "Амкаре" не будет"
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб не сумел договориться о трансферу нигерийского нападающего ЦСКА Аарона Оланаре.

"Мы не смогли договорится по условиям перехода Оланаре. Почему не получилось? Не хочу комментировать эту тему", - приводят слова Резвухина российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Оланаре принял участие в двух товарищеских матчах за "Амкар" и забил два мяча.

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