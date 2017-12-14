Резвухин: "Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон"



Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб может не полететь на зимние сборы из-за проблем с финансированием.

"Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи, – только отсрочить свою смерть. 11 января команда выходит из отпуска. Если до этого времени мы не найдём деньги, то никаких сборов не будет. Команда никуда не полетит.

Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если никому не нужна, то это и есть ответ. Мы сделали всё, чтобы встретиться с руководством края. На сегодняшний день нет никакого понимания, примут нас или нет. "Амкар" просто не сможет в таком состоянии начать вторую часть сезона", - приводят слова Резвухина российские СМИ.

После 20 туров "Амкар" занимает 13 место в Премьер-лиге.

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