РФПЛ – на старт! Чего ждать от нового сезона чемпионата России?

Уже завтра матчем в Екатеринбурге возьмет свой старт новый сезон российской Премьер-лиги. Чего ждать от предстоящего чемпионата? Какие особенности нам готовит сезон 2017/18 г.г. Об этом Soccernews.ru рассуждает в эксклюзивном материале.

Защита титула

Как известно, защитить титул куда сложнее, нежели его добыть. Новый сезон московский "Спартак" начнет в непривычном для себя статусе чемпиона страны. Этот факт, несомненно, возложит на плечи "красно-белых" дополнительный груз ответственности. Москвичам предстоит вспомнить уже подзабытую манеру игры, выступая одновременно на нескольких фронтах. Без серьезного усиления состава "Спартаку" будет сложно держать марку в Лиге чемпионов, где москвичи постараются заявить о себе, так и конкурировать в борьбе за "золото" РФПЛ.

Наверняка по-другому на команду Карреры будут настраиваться и конкуренты, к числу которых смело можно причислить все 15 команд РФПЛ. Все же отобрать очки у чемпиона почетно для любой команды. Многое будет зависеть и от того, кого подпишет руководство "красно-белых" до конца трансферного окна. Пока же единственное приобретение лета в лице сербского защитника Марко Петковича ни о чем не говорит.

Конкуренция в борьбе за "золото"

Собственно, борьба за "золото" – главная интрига любого чемпионата. Российская Премьер-лига в этом вопросе не исключение. В новом сезоне бороться за чемпионство уже традиционно будут несколько команд. Можно ли ожидать, что к "Спартаку", ЦСКА и "Зениту" присоединится кто-то еще? Пока об этом говорить слишком рано. Отчасти, потенциальным претендентом в борьбе за титул можно считать "Рубин", и только потому , что в Казань вернулся Курбан Бердыев. Но говорить об этом, как о факте, еще до старта чемпионата, было бы неправильно.

Впрочем, и три равноценных команды вполне достаточно для интриги. Ведь в чемпионатах Италии и Германии нет и такого количества претендентов. То, что "Спартаку" сумеют навязать борьбу, не вызывает сомнения. Самый богатый клуб России питерский "Зенит" своими многочисленными приобретениями а также назначение на пост топ-тренера уже дал понять, что даже "серебро" не будет воспринято как успех. Не будет стоять в стороне и всегда амбициозный московский ЦСКА. Виктору Гончаренко пришло время заявить о себе, ведь именно для этого его и звали в логово "армейцев".

Соперничество тренеров-земляков

Одной из изюминок предстоящего сезона станет противостояние двух итальянских наставников, которые к тому же возглавляют ведущие клубы страны. У Массимо Карреры есть определенное преимущество перед визави. Тренер "Спартака" уже не понаслышке знает внутреннюю кухню российского футбола, имея при этом опыт побед. В тоже время, год у руля "красно-белых" – первое серьезное испытание для Карреры в его тренерской карьере.

Роберто Манчини имеет куда более внушительный послужной список клубов, в которых добивался успеха. "Фиорентина", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити" – с каждой из этих команд Манчини брал как минимум один титул. Однако у российского футбола своя специфика и далеко не факт, что у руля питерского клуба итальянец сможет воплотить свои идеи в жизнь. Ясно одно – всероссийское дерби "Спартак" – "Зенит" в новом сезоне будет иметь еще один немаловажный подтекст.

Возрождение "Рубина"

Конечно, было бы наивно предполагать, что после возвращения Бердыева в Казань "Рубин" сразу же замахнется на "золото". Курбан Бекиевич, конечно же, маститый тренер, но, увы, далеко не волшебник. В тоже время у Бердыева есть абсолютно все, чтобы вернуть клуб в лидеры отечественного футбола. После того как "Рубин" возглавил сын экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева Радик, один из богатейших людей республики, клуб имеет хорошее финансовое подспорье, что в наше время является одним из главных составляющих успеха.

Также Бердыев будет обладать неплохим подбором исполнителей. Ряд топовых игроков остались в клубе после правления испанца Хави Грасии. Также череда качественных и сыгранных футболистов потянулось вслед за Бердыевым из "Ростова". Мудрость и тренерское чутье должны помочь Курбану Бекиевичу выбрать правильный путь, благодаря которому "Рубин" если не в предстоящем сезоне, так уж точно через год можно будет снова назвать топ-клубом РФПЛ.

"СКА-Хабаровск". Надолго ли в Премьер-лиге?

С тех пор как в 2008 году владивостокская "Луч-Энергия" покинула Премьер-лигу, дальше Томска клубы элитного дивизиона не летали. Поэтому попадание в 16-ку лучших, "СКА-Хабаровск" можно назвать новым испытанием для завсегдатаев РФПЛ. В эти дальневосточные края перелет из Москвы занимает около 8 часов. Дорога, скажем прямо, весьма утомительная. Поэтому не исключено, что в Хабаровске будут сюрпризы, в том числе и в матчах с участием лидеров.

Впрочем, многое будет зависеть непосредственно от подопечных Алексея Поддубского. Ведь им на европейскую часть России предстоит делать перелеты раз в две недели. Насколько готова будет команда к такому игровому циклу? Не станет ли "СКА-Хабаровск" заложником географических особенностей? И как следствие – поставщиком очков? Ведь как показывает практика, команды с Дальнего Востока долго в элитном дивизионе не задерживаются?

Кто поддержит "Тосно"?

Санкт-Петербург в новом сезоне будет представлен сразу двумя командами Премьер-лиги. Компанию "Зениту" составит "Тосно", представляющая одноименный город в Ленинградской области. В предыдущем сезоне коллектив проводил свои домашние матчи в Великом Новгороде, но в РФПЛ правила оказались строже, чем в ФНЛ, и стадион "Электрон" не допустили к Премьер-лиге по причине отсутствия в городе аэропорта.

Кстати, уже есть решение о том, что "Тосно" и "Зенит" не будут проводить свои домашние матчи в один день (дебютант Премьер-лиги обживется на "Петровском"). Сложно сказать, поможет ли это повысить посещаемость новой команды, но что-то подсказывает, что она будет совсем невысокой. Если за местное – питерское "Динамо", вышедшее в ФНЛ, в городе еще болеют, то "Тосно" является абсолютно чужой для Санкт-Петербурга командой, чья история насчитывает всего четыре года. Выходит, что зрительской поддержки новичку элитного сезона ждать не придется. А ведь было время, когда "Тосно" выбивала из Кубка России не кого-нибудь, а сам московский "Спартак"!

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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