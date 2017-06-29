РФПЛ не будет вводить видеоповторы в новом сезоне
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что система видеоассистента судьи (VAR) в новом сезоне в России использоваться не будет, хотя клубы Премьер-лиги поддерживают инициативу внедрения системы в будущем.
"В следующем сезоне видеоповторов пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс.
В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз. Установка системы VAR – "это дорогое удовольствие". Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций", - сказал он.
Читайте: Арбитр удалил игрока сборной Камеруна после просмотра видеоповтора | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
Второй или пятый? Сборные Германии и Испании разыграют титул чемпиона на молодежном Евро
-
Дневник Кубка Конфедераций: легкая прогулка Германии, супергол Фабиана и пляжный сезон в Сочи
-
Германия - Мексика - 4:1 (обзор)
-
Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций
Лента новостей
-
Топ-10 трансферов июня
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Перишича
-
Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча китайской лиги
-
Лебедев: "Мои слова в адрес Жиркова были неуважительными"
-
Роналду признан лучшим игроком ЛЧ по версии читателей Marca и La Gazzetta dello Sport
-
"Бавария" показала гостевую форму на следующий сезон
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
"Спартак" объявил об уходе Маурисио
-
"Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя
-
Данило согласился перейти в "Ювентус"
-
"Арсенал" хочет купить Беллараби
-
Дети Данни покинули академию "Зенита"
-
Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"
-
Пепе пройдет медобследование в ПСЖ
-
Раньери: "Смешно говорить о предательстве Доннаруммы"
-
Президент "Бетиса": "Если "Реалу" нужен Себальос, то пусть платит за него 15 миллионов евро"
-
Мотта покинет ПСЖ
-
Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"
-
"Зенит" не интересуется Смоловым
-
Педро: "Барселона" теряет основы своей философии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14