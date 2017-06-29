РФПЛ не будет вводить видеоповторы в новом сезоне

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РФПЛ не будет вводить видеоповторы в новом сезонеПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что система видеоассистента судьи (VAR) в новом сезоне в России использоваться не будет, хотя клубы Премьер-лиги поддерживают инициативу внедрения системы в будущем.

"В следующем сезоне видеоповторов пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс.

В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз. Установка системы VAR – "это дорогое удовольствие". Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций", - сказал он. 

Читайте: Арбитр удалил игрока сборной Камеруна после просмотра видеоповтора | http://soccernews.ru

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