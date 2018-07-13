РФПЛ озвучила детали проведения матча за Суперкубок России

РФПЛ в своём официальном твиттере озвучила детали проведения матча за Суперкубок России.

Так, игра за трофей состоится 27 июля в Нижнем Новгороде в 21:30 по московскому времени.

За Суперкубок России сразятся чемпион страны "Локомотив" и ЦСКА, который заменил прекративший существование "Тосно", выигравший Кубок.

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