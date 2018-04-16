РФПЛ представила новый логотип

Российская Премьер-лига определилась с новым логотипом.

Авторы логотипа положили в его основу символ России - медведя. Разработку проекта вела студия Артемия Лебедева.

"Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага - красном и синем - которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе", - говорится на сайте студии Артемия Лебедева.

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