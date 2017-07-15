РФПЛ стартовал с ничьей: "Урал" и "Ростов" сильнейшего не выявили
В дебютном матче нового сезона российской Премьер-лиги "Урал" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 1:1.
"Урал" – "Ростов" - 1:1
Голы: Димитров, 41 (пенальти) - 1:0, Гацкан, 60 - 1:1.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев (Меркулов, 76), Емельянов, Бавин, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (Юсупов, 87).
"Ростов": Абаев, Мевля, Ингасон (Бобен, 45), Вилюш, Устинов, Юсупов, Гацкан, Байрамян, Калачев, Бухаров (Дядюн, 15), Зуев (Думбия, 73).
Не пропустите: "Ростов" теряет Бухарова и Ингасона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|1
|3
|2
|Уфа
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|1
|4
|Урал
|1
|1
|5
|Анжи
|1
|0
|6
|Ахмат
|0
|0
|7
|Амкар
|0
|0
|8
|Арсенал Тула
|0
|0
|9
|Динамо Москва
|0
|0
|10
|Краснодар
|0
|0
|11
|Локомотив Москва
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
|13
|СКА Хабаровск
|0
|0
|14
|Спартак Москва
|0
|0
|15
|Зенит Санкт-Петербург
|0
|0
|16
|Тосно
|1
|0