РФПЛ стартовал с ничьей: "Урал" и "Ростов" сильнейшего не выявили

В дебютном матче нового сезона российской Премьер-лиги "Урал" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 1:1.

"Урал" – "Ростов" - 1:1

Голы: Димитров, 41 (пенальти) - 1:0, Гацкан, 60 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев (Меркулов, 76), Емельянов, Бавин, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (Юсупов, 87).

"Ростов": Абаев, Мевля, Ингасон (Бобен, 45), Вилюш, Устинов, Юсупов, Гацкан, Байрамян, Калачев, Бухаров (Дядюн, 15), Зуев (Думбия, 73).

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