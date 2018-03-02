РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

В пятницу, 2 марта, российская Премьер-лига выходит из зимнего отпуска. Главный вопрос – кто 13 мая примерит на себе титул чемпиона страны, снова становится актуальным. А может это событие произойдет раньше? В эксклюзивном материале Soccernews.ru рассуждает о шансах лидеров РФПЛ взойти на трон.

Сразу, в качестве вступления отметим, что по итогам осенней части сезона в турнирной таблице выделяется ярко выраженный квинтет претендентов на чемпионство – "Локомотив", "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и ЦСКА. Первую и пятую команды дивизиона разделяют 10 пунктов. Не так уж много в реалиях особенностей российского первенства, не так уж и мало, если учесть, что командам предстоит провести весной всего-то по 10 игр, в которых соответственно для каждого претендента на титул будут разыгрываться 30 пунктов.

Мелочей в чемпионской гонке не будет. С турнирной точки зрения будет важна каждая игра претендента на "золото". А любая потеря очков может очень дорого стоить. Однако особую важность и интерес представляют матчи, в которых сойдутся между собой непосредственные участники чемпионского квинтета. Таковых весной будет шесть. И в самом выгодном, на первый взгляд, положении находится действующий чемпион страны – московский "Спартак".

Команду Массимо Карреры ожидает лишь одно принципиальное противостояние, в котором будет разыгрываться, как принято говорить, шесть очков. И состоится оно в первый же весенний тур: "красно-белые" будут гостить у лидера чемпионата – московского "Локомотива".

Самих же "железнодорожников", ровно как "Зенит" и "Краснодар", ожидает три встречи с конкурентами в борьбе за "золото". Облегчает участь команды Юрия Семина тот факт, что два матча "Локомотив" проведет дома: против "Спартака", о котором уже говорилось выше, и "Зенита" (эта встреча пройдет в предпоследнем туре чемпионата). И кто знает, может именно 6 мая, и именно на "РЖД-Арене" будет поставлена точка в этом чемпионате?

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Наиболее сложным видится путь "Краснодара", который дважды сыграет с конкурентами в гостях: в Питере и Москве против ЦСКА. Однако стоит обратить внимание на то, что 6 из 10 весенних игр подопечные Игоря Шалимова проведут дома. Что можно сказать точно – терять очки будут все претенденты на "золото". Трудно представить, чтобы хоть кто-нибудь из квинтета прошел дистанцию со стопроцентным показателем. Поэтому тот, кто будет отличаться наибольшей стабильностью, и будет ближе к успеху.

Однако в отдельности стоит обратить внимание на то, что происходит во внутренней кухне каждой из команд топ-5 чемпионата России.

Лидирующий в турнирной таблице московский "Локомотив" без преувеличения является главным претендентом на титул. В пользу "железнодорожников" как минимум говорит солидный отрыв, который команда ЮрПалыча имеет над конкурентами. Восемь пунктов преимущества дает москвичам даже право на осечку, чего, конечно, же "Локомотив" не будет искать намеренно. Но важно и то, что к возобновлению чемпионата "железнодорожники" подошли в хорошей форме. Об этом, в частности, говорит недавнее противостояние "красно-бело-зеленых" с французской "Ниццей" в рамках Лиги Европы. Подопечные Юрия Семина уверенно прошли представителя Лиги 1 (3:2 в гостях 1:0 дома), который борется за право представлять Францию в еврокубках на следующий сезон.

Что интересно, в зимнее межсезонье "Локомотив" выиграл лишь один из семи контрольных матчей. На трансферном рынке клуб не работал вовсе, показав тем самым, что укомплектован достаточно хорошо. Что ж, посмотрим, насколько хватит "железнодорожникам" имеющегося багажа? И будет ли идти игра у москвичей, если не дай Бог кто-то из ведущей тройки игроков Фарфан – Фернандеш – Ари вдруг загремит в лазарет? А ведь клуб еще представляет Россию в Лиге Европы, где москвичей ожидает тяжелейшая схватка с мадридским "Атлетико". Также отметим, что "Локомотив" достаточно много пропускал на сборах – 12 мячей в 7 играх. Во избежание потрясений весной Юрию Палычу следует уделить особое внимание отладке оборонительного механизма.

Четыре преследователя "железнодорожников" в борьбе за "золото" имеют примерно равные показатели в турнирной таблице. Однако отнюдь не равные возможности навязать "Локомотиву" борьбу. Среди данного квартета в большей степени выделяется питерский "Зенит". Команда Роберто Манчини имеет, пожалуй, наилучшую сбалансированность состава. Лишь в одном из восьми спаррингов на зимних сборах питерцы пощадили чужих вратарей. В остальных семи наколотили два десятка мячей. Из 22 полевых игроков голами отметилась половина – 11 человек. Больше всех – четыре мяча – на свой счет записал Кокорин. На то и лучший бомбардир команды – по статусу положено.

Только уверенный в себе клуб мог отдать в аренду такого опытного игрока как Артем Дзюба. Манчини пошел на такой шаг, и только потому, что нашел форварду достойную замену. В лице Антона Заболотного "Зенит" нашел столь же крепкого физически, но в игровом отношении более разностороннего нападающего, нежели Дзюба. Этим и объясняется легкость, с которой Манчини отказался от Артема. Антон удивительно быстро и гармонично влился в новый коллектив и начал забивать с первого же матча. У питерцев вполне приемлемый календарь весенних игр. Команда сыграет шесть домашних поединков, а это практически гарантированные 18 очков. В том, что на арене "Санкт-Петербург" соперникам "сине-бело-голубых" приходится очень сложно, недавно убедился шотландский "Селтик". На очереди "РБ Лейпциг".

"Спартак" и "Краснодар" имеют небольшое преимущество перед остальными. Эти двое будут сосредоточены исключительно на внутренних делах, в то время "Локомотиву", "Зениту" и ЦСКА предстоит еще распыляться и на матчи Лиги Европы. Действующий чемпион страны оставил двоякое впечатление в играх с "Атлетиком" из Бильбао. С одной стороны москвичи провалили домашнюю встречу против басков. С другой "красно-белые" великолепно выглядели в Испании, и вполне могли проходить соперника, если бы были чуть удачливее в завершающей стадии атак. Худшая новость зимы для "Спартака" – это, конечно, тяжелая травма Джикии. Обороноспособность команды она, безусловно, снизила, а в полной мере компенсировать потерю клубу не удалось. Москвичам может помочь лишь отменная игра атакующей линии, однако Промесу и Адриано еще предстоит набрать оптимальную форму, а времени для этого у игроков уже нет.

С обнадеживающим нулем в графе "поражения" вышел из межсезонья ЦСКА. Четыре матча "армейцы" расходились миром с противниками, но когда наконец разбежались – одержали две крупные победы с интервалом в сутки. Нынешние сборы клуба выдались особенно продуктивными не только с точки зрения смотра ближайшего резерва, но и в тактическом отношении. За полдюжины спаррингов Виктор Гончаренко успел апробировать четыре-пять различных игровых моделей и испытать футболистов на непривычных позициях. Чаще всех объектом тренерских экспериментов оказывался Вернблум. Начинал сборы шведский универсальный солдат нападающим, заканчивал – защитником.

Москвичи давно не пропускали, что является хорошим знаком. "Црвена Звезда" так и не смогла поразить ворота Акинфеева, играла на "ноль" команда Виктора Гончаренко и на сборах. Более этого, в межсезонье у "армейцев" сыграл еще один джокер. Болельщики ЦСКА давно ждали классного нападающего, и они его получили. Пускай всего на несколько месяцев, но после нескольких абсолютно "пустых" трансферных окон красно-синий народ и этому должен быть рад. Ахмед Муса будто и не уезжал никуда – настолько лихо ворвался в основу команды! От себя самого полуторагодичной давности нынешнего Мусу отличает бешеная мотивация. Для команды это огромное подспорье.

Единственный клуб из топ-5, которого пока еще не удалось увидеть в деле – "Краснодар". Чего ожидать от "горожан" весной? На этот вопрос сейчас не сможет ответить никто. Не лучшим образом подопечные Игоря Шалимова выступали на сборах, завершив межсезонье двумя поражениями от норвежских клубов. Не в пользу южан и перечень очных встреч против конкурентов. "Краснодар" ожидают два тяжелейших выезда к "Зениту" и ЦСКА. Есть сомнения, что "горожане смогут навязать борьбу тройке московских клубов и одному питерскому. Во всяком случае, стабильной игры Смолова и Шатова, если она и будет, может оказаться недостаточно, чтобы бороться за чемпионство. Но может у "Краснодара" и нет такой задачи?

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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