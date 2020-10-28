РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку работе арбитра Владислава Безбородова на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Спартак" (1:3).

"Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота "Краснодара", а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича", - говорится в заявлении РФС.

Напомним, что на 65-й минуте защитник "Краснодара" Кайо сравнял счет (2:2), но Безбородов отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение Мартыновича в единоборстве с защитником "Спартака" Самуэлем Жиго.

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