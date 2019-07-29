РФС дал оценку газону на стадионе "Спартака" после концерта Эда Ширана

РФС недоволен состоянием газона на стадионе "Спартака" "Открытие Арена".

"На арене производят агротехнические мероприятия. Появилось много проблемных мест. Занимаются подкормкой газона. Газон можно оценить на "тройку". Однако переноса матча не будет", - заявил источник, приближенный к РФС.

Отметим, что проблемы с газоном появились после концерта популярного британского певца Эда Ширана, который состоялся 19 июля.

3 августа "Спартак" в домашнем матче сыграет с московским "Динамо".

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