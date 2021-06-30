РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что выступление сборной России на чемпионате Европы признано неудовлетворительным. При этом РФС выразил поддержку главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

"Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено", - приводит слова Гершковича "Чемпионат".

Напомним, что на чемпионата Европы сборная России заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф. Контракт Черчесова с РФС действует до конца 2022 года.

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