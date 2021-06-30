РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что выступление сборной России на чемпионате Европы признано неудовлетворительным. При этом РФС выразил поддержку главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.
"Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено", - приводит слова Гершковича "Чемпионат".
Напомним, что на чемпионата Европы сборная России заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф. Контракт Черчесова с РФС действует до конца 2022 года.
Не пропустите: Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
-
Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером
Лента новостей
-
Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы
-
"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
-
Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной
-
Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
2
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
-
"Арсенал" близок к двум трансферам
-
Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером
-
Один из лидеров "Урала" покинул клуб
-
Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате
-
Брат Кокорина арестован в Москве
-
Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео)
-
Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020
-
Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России
-
Форвард "Днепра-1" Довбик установил рекорд сборной Украины
-
На Евро-2020 остался всего один представитель РПЛ