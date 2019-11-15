РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Глава РФС Александр Дюков рассказал о готовности продлить сотрудничество с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

"По контракту мы обязаны предложить Черчесову новый договор, так как он выполнил задачу. Однако мы сделали это по собственной воле. Черчесов взял время на рассмотрение", - заявил Дюков.

Отметим, что контракт Черчесова действует до лета 2020 года, но у него есть возможность продления еще на два года.

Сборная России под руководством Черчесова вышла в финальную часть Евро-2020. Завтра в матче с Бельгией определится, кто финиширует в группе на первом месте.

Читайте также: Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии". | http://soccernews.ru