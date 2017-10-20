РФС: "Готовясь к Чемпионату Мира, сборная России проведет 20 матчей"

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о календаре товарищеских матчей сборной России в преддверии ЧМ-2018.

"Готовясь к Чемпионату Мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 – на выезде.

По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 – Латинскую Америку, 3 – Азию, 2 – Африку, 1 – Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных – из топ-10 рейтинга ФИФА", - отметил он.

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