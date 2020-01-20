РФС хочет проводить матчи Кубка России в дни еврокубков

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев дал комментарии по поводу вероятных изменений в формате проведения Кубка России.

"Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведёт работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определённой дискуссии, проведённой с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.

Как уже известно, речь идёт о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счёт этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матчи с командами РПЛ", - сказал Алаев.

Напомним, что реформу Кубка России поддержали 9 клубов РПЛ, 7 - выступили против.

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