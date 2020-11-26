РФС хочет разрешить конфликт между Черчесовым и "Спартаком" с ЦСКА

В РФС рассмотрят конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и "Спартаком" с ЦСКА. Об этом информирует "Чемпионат".

"В РФС намерены тихо решить недопонимания, которые возникли у Черчесова и клубов", - сообщает источник союза.

Ранее в "Спартаке" высказались по поводу травмы Александра Соболева, которую он получил в матче сборной России. Черчесов обвинил в этом самого футболиста.

Также ЦСКА остался очень недоволен резкими высказываниями специалиста в адрес Федора Чалова.

Не пропустите: Источник: Черчесов продолжит тренировать сборную России до окончания Евро-2020| http://soccernews.ru