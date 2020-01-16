РФС и Черчесов не могут договориться о финансовой части сделки
"Спорт-Экспресс" отрицает, что РФС договорился о продлении контракта с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
Сообщается, что стороны еще ведут переговоры по финансовой части договора. Ранее сообщалось, что Черчесов продлит контракт до 2022 года.
Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году и довел команду до 1/4 финала ЧМ-2018.
Читайте также: РФС договорился с Черчесовым о продлении контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" подпишет Чичарито и обновит трансферный рекорд клуба
-
Определились пары 1/4 финала Кубка Италии
-
"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче Кубка Италии
-
"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ
-
РФС и Черчесов не могут договориться о финансовой части сделки
-
"Севилья" устроит "Реалу" чемпионский коридор
-
Роналду пропускает матч Кубка Италии из-за болезни
-
1
"Шальке" арендовал Тодибо у "Барселоны"
-
РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта
-
"Ним" уступил "Ренну", "Амьен" сыграл вничью с "Реймсом"
-
2
Ривалдо: "Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера"
-
ЦСКА выиграл борьбу за Соболева
-
Ла Лига утвердила дату следующего матча между "Реалом" и "Барселоной"
-
"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии
-
"Барселона" готова выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса в январе
-
4
Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"
-
"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС
-
1
Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку в спа с моделями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15