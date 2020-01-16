РФС и Черчесов не могут договориться о финансовой части сделки

"Спорт-Экспресс" отрицает, что РФС договорился о продлении контракта с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

Сообщается, что стороны еще ведут переговоры по финансовой части договора. Ранее сообщалось, что Черчесов продлит контракт до 2022 года.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году и довел команду до 1/4 финала ЧМ-2018.

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