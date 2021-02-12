РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига договорились о финансировании "Тамбова".

По информации "Мутко против", РФС и РПЛ смогли найти около 300 миллионов рублей, чтобы спасти клуб от банкротства.

Этих денег должно хватить, чтобы "Тамбов" доиграл сезон и не прекратил своё существование по его окончании.

Теперь всё будет зависеть от того, удастся ли руководству тамбовского клуба согласовать реструктуризацию долгов со всеми займодателями и кредиторами.

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