РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма
Российский футбольный союз и российская Премьер-лига договорились о финансировании "Тамбова".
По информации "Мутко против", РФС и РПЛ смогли найти около 300 миллионов рублей, чтобы спасти клуб от банкротства.
Этих денег должно хватить, чтобы "Тамбов" доиграл сезон и не прекратил своё существование по его окончании.
Теперь всё будет зависеть от того, удастся ли руководству тамбовского клуба согласовать реструктуризацию долгов со всеми займодателями и кредиторами.
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