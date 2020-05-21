РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

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РФС и РПЛ определились с датой закрытия летнего трансферного окна

РФС и РПЛ  занимаются разработкой регламента летнего трансферного окна.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", дата открытия окна пока неизвестна, однако закрытие запланировано на 30 сентября.

Напомним, что сезон 2020/21 планируют начать 2 августа. Нынешний сезон должен возобновиться 21 июня.

Ранее московские клубы РПЛ получили разрешение на тренировки на своих базах.

Читайте также: Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок. | http://soccernews.ru
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