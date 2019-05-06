РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российский футбольный союз и российская Премьер-лига опубликовали официальные заявления по поводу авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
"В воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево" погибли люди. Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии. Вечная память", - говорится в публикации РФС.
"5 мая 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск. В результате страшной трагедии погибли люди. Российская футбольная Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь", - гласит заявление РПЛ.
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19