РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига опубликовали официальные заявления по поводу авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

"В воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево" погибли люди. Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии. Вечная память", - говорится в публикации РФС.

"5 мая 2019 года в столичном аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск. В результате страшной трагедии погибли люди. Российская футбольная Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь", - гласит заявление РПЛ.

Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.

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