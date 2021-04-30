РФС и сборная России поддержали УЕФА и ФИФА в бойкоте соцсетей

Фото: Сайт РФС

Российский футбольный союз и сборная России согласны с решением УЕФА и ФИФА, а также национальным футбольным федерациям в борьбе против оскорблений в интернете, сообщается на сайте РФС.

"РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!", - говорится в сообщении.

РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.



Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни! pic.twitter.com/Ro72odHoi5 — РФС (@rfsruofficial) April 30, 2021