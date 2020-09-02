РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения
Сегодня, 2 сентября, наставник сборной России Станислав Черчесов празднует 57-й день рождения.
"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах - Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы", - говорится в заявлении РФС.
Знаем. Сборы – время трудиться. Но этим утром есть радостный повод для поздравления.— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
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С днем рождения, Станислав Саламович! Спасибо за работу и результат! pic.twitter.com/Yc4LAeAzQ8
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
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