РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Теги россиястанислав черчесоврфс

РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Сегодня, 2 сентября, наставник сборной России Станислав Черчесов празднует 57-й день рождения.

"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!

Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах - Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы", - говорится в заявлении РФС.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Читайте также: Черчесов прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хаверц в шаге от перехода в "Челси"

Хаверц в шаге от перехода в "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов