РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Сегодня, 2 сентября, наставник сборной России Станислав Черчесов празднует 57-й день рождения.

"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!

Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах - Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы", - говорится в заявлении РФС.

Знаем. Сборы – время трудиться. Но этим утром есть радостный повод для поздравления.

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С днем рождения, Станислав Саламович! Спасибо за работу и результат! pic.twitter.com/Yc4LAeAzQ8 — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

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