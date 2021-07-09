РФС ищет немецкого тренера на замену Черчесову

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Российский футбольный союз приступил к поиску нового главного тренера для национальной сборной после отставки Станислава Черчесова.

По информации "Р-Спорт", приоритетом для РФС является приглашение немецкого специалиста.

Ранее сообщалось, что российскую национальную команду может возглавить Йоахим Лёв, Доменико Тедеско или Стефан Кунц.

Черчесов работал со сборной с августа 2016 года. Лучший результат - четвертьфинал ЧМ-2018.

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