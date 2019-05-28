РФС исключил "Амкар" из списка членов организации

Сегодня, 28 мая, в Москве проходит конференция Российского футбольного союза. Из членов РФС был исключен пермский "Амкар", сообщает Sport24.

Решение было принято путем голосования.

Клуб выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год. В прошлом году пермский клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

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