РФС изучит инцидент с расистскими выкриками фанатов ЦСКА в адрес Малкома

Российский футбольный союз проверит, столкнулся ли с проявлением расизма вингер "Зенита" Малком во время субботнего матча с ЦСКА.

"В данный момент анализируем материалы с матча, полученные от системы мониторинга. В случае, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС", - сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Напомним, что "Зенит" разгромил ЦСКА со счётом 4:0, а Малком стал автором двух забитых голов.

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