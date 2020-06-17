РФС изучит интервью Дюкова о материальном стимулировании "Ростова" другими клубами

Российский футбольный союз намерен изучить интервью бывшего защитника "Ростова" Виталия Дьякова.

Футболист заявил, что "Ростов" регулярно получал крупные суммы от других клубов для повышения мотивации в матчах с конкурентами за чемпионство.

"Эта информация будет изучена", — сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.

Дьяков выступал за "Ростов" с 2012 по 2015 годы.

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