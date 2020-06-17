РФС изучит интервью Дюкова о материальном стимулировании "Ростова" другими клубами

Теги ростоввиталий дьяков

РФС изучит интервью Дюкова о материальном стимулировании "Ростова" другими клубами

Российский футбольный союз намерен изучить интервью бывшего защитника "Ростова" Виталия Дьякова.

Футболист заявил, что "Ростов" регулярно получал крупные суммы от других клубов для повышения мотивации в матчах с конкурентами за чемпионство.

"Эта информация будет изучена", — сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.

Дьяков выступал за "Ростов" с 2012 по 2015 годы.

Не пропустите: Дьяков заявил, что на выборах президента проголосовал бы за Путина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шесть игроков "Ростова", возможно, заразились коронавирусом. Матч с "Сочи" может не состояться

Шесть игроков "Ростова", возможно, заразились коронавирусом. Матч с "Сочи" может не состояться

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов