РФС может отменить переходные матчи между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2020/21

Теги рфс

РФС может отменить переходные матчи между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2020/21

РФС, возможно, отменит переходные матчи РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2020/21, информирует Metaratings.ru.

Согласно новому регламенту, в следующем сезоне ФНЛ будут участвовать 22 команды. При этом варианте сезон ФНЛ не удастся завершить к маю, когда закончится РПЛ.

После окончания сезона РПл сборная России сразу начнет подготовку к чемпионату Европы 2021 года. Из-за этого в календаре российских команд не будет места для проведения стыковых матчей.

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