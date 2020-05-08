РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран

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РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран

В Российском футбольном союзе придумали, как в случае досрочного завершения сезона справедливо распределить места в высшем дивизионе между аутсайдерами РПЛ и лидерами ФНЛ.

По информации "Чемпионата", если будет принято решение не доигрывать чемпионаты, то РФС может организовать мини-турнир в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса.

В таком соревновании предполагается участие восьми клубов - "Оренбурга", "Рубина", "Крыльев Советов" и "Ахмата" из РПЛ, а также "Ротора", "Химок", "Чертаново" и "Торпедо" из ФНЛ.

Команды проведут по одному или по два матча друг с другом. Четвёрка лучших в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе, остальные – в первом.

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