РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"

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РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги проверки судьи Сергея Лапочкина.

Ранее арбитра проверили на детекторе лжи, так как его подозревают в предвзятом судействе.

"Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров", - передает слова Хачатурянца Sport24.

Проверку Лапочкина начали из-за споров в матче 27-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив" (1:1).

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