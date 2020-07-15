РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги проверки судьи Сергея Лапочкина.
Ранее арбитра проверили на детекторе лжи, так как его подозревают в предвзятом судействе.
"Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.
Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров", - передает слова Хачатурянца Sport24.
Проверку Лапочкина начали из-за споров в матче 27-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив" (1:1).
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|22
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