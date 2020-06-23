РФС наказал ЦСКА за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение фанатов, которые ухали в адрес бразильского нападающего "Зенита" Малкома.

"В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника - оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил ЦСКА в Москве со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил Малком.

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