РФС наказал двух судей за ошибку в матче "Рубин" - "Ахмат"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил дисквалификацию двух арбитров.
Под санкции попали Павел Кукуян и Игорь Панин, работавшие на матче 3-го тура РПЛ между "Рубином" и "Ахматом".
"К судьям, допустившим ошибку в матче "Рубин" - "Ахмат" будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две – для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения", - сказал Хачатурянц.
Судейская бригада приняла решение на 55-й минуте поединка удалить вратаря "Ахмата" Гиорги Шелию, посчитав, что тот совершил фол последней надежды. "Рубин", проигрывающий к тому моменту со счётом 0:1, воспользовался количественным преимуществом футболистов, забил два гола и одержал итоговую победу.
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