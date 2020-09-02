РФС наказал Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ



Комитет по этике РФС вынес решение по владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, который высказался о снятии клуба с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).

"Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей", – приводит слова главы комитета Семена Андреева ТАСС.

Через несколько дней после матча Федун сообщил, что "Спартак" продолжит играть в чемпионате России. После шести туров "красно-белые" занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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