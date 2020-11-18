РФС наказал гендиректора "Краснодара" за критику судей после матча со "Спартаком"

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг оштрафован на 100 тысяч рублей за критику арбитров после матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Тогда Хашиг назвал судейство предвзятым.

"Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей", – приводит слова Андреева "Р-Спорт".

При этом экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный арбитр матча Вячеслав Безбородов дважды ошибся в пользу "Спартака". За это fрбитр отстранен до конца года.

Не пропустите: Геннадий Орлов увидел в публикации интимного видео Дзюбы "краснодарский след". | http://soccernews.ru