РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"

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РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"

Комитет Российского футбольного союза по этике определился с наказанием для генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Напомним, что функционер во время матча с "Уфой" (1:1) показал средний палец фанатам.

За своё поведение Кикнадзе будет оштрафован на 300 тысяч рублей.

Напомним, что "Локо" идёт вторым в турнирной таблице РПЛ и уже гарантировал себе путёвку в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: В "Локомотиве" прокомментировали информацию о возможном увольнении Кикнадзе и Николича. | http://soccernews.ru
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