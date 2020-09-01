РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты арбитру Сергею Карасеву после окончания поединка 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1).

"Мы получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасева, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасев отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.

Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принёс извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру", — приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Таким образом, Мусаев не сможет руководить "Краснодаром" в гостевом матче с волгоградским "Ротором" (13 сентября).

После 6 туров "Краснодар" с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо". | http://soccernews.ru