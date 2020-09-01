РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за аплодисменты арбитру Сергею Карасеву после окончания поединка 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1).
"Мы получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасева, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. А именно: аплодисменты в сторону судьи. При этом Карасев отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений.
Мусаев сказал, что в данном случае нельзя было так поступать, и принёс извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру", — приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
Таким образом, Мусаев не сможет руководить "Краснодаром" в гостевом матче с волгоградским "Ротором" (13 сентября).
После 6 туров "Краснодар" с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Не пропустите: "Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
-
Тренер "Аталанты" прокомментировал трансфер Алексея Миранчука
-
АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
"Арсенал" усилился бразильским защитником
-
"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича
-
Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот
-
РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру
-
Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
"Урал" подписал скандинавского защитника
-
"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира
-
Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина
-
Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА
-
Луису Суаресу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус"
-
Гус Тиль может перебраться в Германию
-
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как она намерена потратить материнский капитал
-
1
Иван Ракитич вернулся в "Севилью"
-
Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс
-
1
Далер Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте
-
3
Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22