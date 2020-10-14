РФС накажет сурово накажет арбитра матча "Сочи" - "Ростов"

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РФС накажет сурово накажет арбитра матча "Сочи" - "Ростов"

Арбитр Евгений Турбин, работавший на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" - "Ростов" (4:2), будет отстранен от работы, сообщает "РБ-Спорт".

По сведениям источника, арбитр не будет назначаться на матчи РПЛ на протяжении как минимум двух туров чемпионата России.

Напомним, что в матче "Сочи" - "Ростов" Турбин показал игрокам гостей восемь желтых карточек. По окончании поединка арбитр удалил главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

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