РФС наложил на "Ростов" трансферный бан

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РФС наложил на "Ростов" трансферный бан

Палата по разрешению споров РФС наказала "Ростов" трансферным баном, сообщают российские СМИ.

Донскому клубу запрещено регистрировать новичков из-за задолженностей перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым и его ассистентами - Иваном Данильянцом и Александром Мацюрой.

28 июня палата уже выносила решение в пользу тренера и его помощников, но оно было проигнорировано "Ростовом". Следствием этого стали вышеуказанные санкции.

Напомним, что 66-летний Бердыев возглавлял "жёлто-синих" с декабря 2014-го по август 2016-го года. Под его руководством команда становилась серебряным призёром РПЛ в сезоне 2015/16.

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