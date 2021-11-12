РФС наложил на "Ростов" трансферный бан
Палата РФС по разрешению споров наказала "Ростов" запретом на регистрацию новичков, сообщает пресс-служба союза.
Санкции в отношении донского клуба связаны с задолженностью перед бывшим защитником "жёлто-синих" Арсением Логашовым.
Ростовчане не рассчитались с футболистом за досрочное расторжение контракта.
30-летний Логашов выступал за "Ростов" с 2018 по 2021 год, а в июле он стал игроком "Кубани".
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