РФС намерен наказать фанатов, которые оскорбили Дзюбу на матче сборной России
Российский футбольный союз намерен найти болельщиков, которые оскорбляли нападающего сборной России Артема Дзюбу во время матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино (5:0), сообщается в Telegram-канале Baza.
По данным источника, в РФС принято решение наказать фанатов, когда они будут найдены.
Напомним, что болельщики кричали "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (куда подальше)".
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