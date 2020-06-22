РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент

Теги рфскоронавирус

РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент

РФС планирует предложить Роспотребнадзору внести поправки в действующий протокол.

На данный момент в случае выявления коронавируса в команде, на двухнедельный карантин уходят все, кто контактировал с заболевшим. Из-за этого был перенесен матч "Краснодар" - "Динамо".

РФС просит Роспотребнадзор отправлять на изоляцию только футболистов с положительным анализом на коронавирус и тех, кто тесно общался с зараженным более 15 минут.

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