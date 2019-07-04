РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России

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РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России

РФС определился с судейской бригадой на игру за Суперкубок России.

Так, поединок между "Зенитом" и "Локомотивом" обслужит Сергей Лапочкин. Ассистировать ему будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев, резервным арбитром назначен Михаил Вилков.

Поединок за Суперкубок России состоится 6 июля на "ВТБ-Арене" в 19:00 (мск).

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Зенит" выиграл чемпионат, а "Локомотив" стал обладателем кубка.

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