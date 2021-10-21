РФС назначил арбитра на матч "Зенит" - "Спартак"
Фото твиттер "Зенита"
Стала известна судейская бригада, которая обслужит центральную игру 12-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Главным арбитром назначен Сергей Иванов, его помощники - Владислав Назаров и Максим Ковалёв, резервный - Евгений Кукуляк, ассистенты VAR - Алексей Сухой и Роман Усачев.
Напомним, что "Зенит" примет "Спартак" в воскресенье, 24 октября, в 19:00 по московскому времени.
"Сине-бело-голубые" в преддверии принципиального матча лидируют в РПЛ, а "красно-белые" идут на 7-м месте.
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