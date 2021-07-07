РФС назначил арбитра на Суперкубок России

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РФС назначил арбитра на Суперкубок РоссииФото: РПЛ

РФС определился с судейской бригадой на игру за Суперкубок России.

Главным судьей стал Павел Кукуян. Ассистировать ему будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. За VAR будет отвечать Игорь Панин.

Напомним, что Суперкубок разыграют чемпион России "Зенит" и обладатель кубка "Локомотив".

Поединок состоится 17 июля в Калининграде.

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