РФС назначил арбитра на Суперкубок России
Фото: РПЛ
РФС определился с судейской бригадой на игру за Суперкубок России.
Главным судьей стал Павел Кукуян. Ассистировать ему будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. За VAR будет отвечать Игорь Панин.
Напомним, что Суперкубок разыграют чемпион России "Зенит" и обладатель кубка "Локомотив".
Поединок состоится 17 июля в Калининграде.
Читайте также: Стали известны детали проведения матча за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
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