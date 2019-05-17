РФС назначил арбитров на финал Кубка России

Состоялось назначение арбитров на финальный поединок Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", сообщает официальный сайт РФС.

Главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Четвертый судья - Виталий Мешков (Дмитров).

Руководить системой видеоповторов (VAR) будет Сергей Карасев (Москва), а его ассистентом назначен Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Матч "Локомотив" - "Урал" состоится 22 мая. Встреча состоится в Самаре на стадионе "Самара Арена". Начало матча - в 18:30 мск.

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