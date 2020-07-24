РФС назначил арбитров на финал Кубка России
Стало известно, кто обслужит финальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Химками".
Главный арбитром встречи будет Владимир Москалёв. Помогут ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.
Резервный рефери - Алексей Матюнин. Резервный ассистент судьи - Константин Шаламберидзе.
Видеоассистенты - Михаил Вилков и Алексей Стипиди.
Напомним, что финал Кубка состоится в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге.
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