РФС назначил арбитров на матчи 20-го тура РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 20-го тура РПЛ

Стали известны судейские бригады на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

26 февраля

"Тамбов" - "Ротор": судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

27 февраля

"Химки" - "Уфа": судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.

"Зенит" - "Ростов": судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

"Локомотив" - ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

"Сочи" - "Арсенал": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Тарас Безубяк.

28 февраля

"Спартак" - "Рубин": судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Владимир Овчинников.

"Ахмат" - "Динамо": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

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