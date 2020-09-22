РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 сентября.

"Тамбов" Тамбов - "Спартак" Москва: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Тарас Безубяк.

"Зенит" Санкт-Петербург - "Уфа" Уфа: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Владимир Енютин.

"Сочи" Сочи — "Краснодар" Краснодар: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Овчинников.

27 сентября.

"Арсенал" Тула - "Ростов" Ростов: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артём Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.

"Ахмат" Грозный — "Урал" Екатеринбург: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА Москва - "Локомотив" Москва: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Николай Левников.

"Ротор" Волгоград - "Рубин" Волгоград: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Юрий Баскаков.

28 сентября.

"Химки" Химки — "Динамо" Москва: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Николай Иванов.

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