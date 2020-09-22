РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
26 сентября.
"Тамбов" Тамбов - "Спартак" Москва: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Тарас Безубяк.
"Зенит" Санкт-Петербург - "Уфа" Уфа: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Владимир Енютин.
"Сочи" Сочи — "Краснодар" Краснодар: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Овчинников.
27 сентября.
"Арсенал" Тула - "Ростов" Ростов: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артём Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.
"Ахмат" Грозный — "Урал" Екатеринбург: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА Москва - "Локомотив" Москва: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Николай Левников.
"Ротор" Волгоград - "Рубин" Волгоград: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Юрий Баскаков.
28 сентября.
"Химки" Химки — "Динамо" Москва: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Николай Иванов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22